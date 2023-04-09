Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uzun yıllardır açılışı beklenen Ercan Havaalanı'nın yeni terminal binası ve pistinin açılışı için 18 Nisan'da Kuzey Kıbrıs'a geleceği belirtildi.

Ercan Havaalanı'ndaki yeni terminal binası ve pistin henüz teknik olarak hazır olmadığı konusu geçen haftalarda yetkililer ve uzmanlar tarafından açıklanmıştı.

Sivil havacılık yetkilileri ise, teknik ve güvenlik açısından hazır olmadan açılması yönünde baskı yapılması halinde istifa edeceklerini ifade etmişti.

Ancak, açılışın yapılacağı tarihin belirlenmesi, turizm sektöründe endişe yarattı.

Bayram öncesi hazır olmayan bir altyapı ve teknik eksiklerle yeni terminalin devreye konulmasının birçok aksaklığa neden olacağı ve özellikle bayram süresince normalin üzerinde bekleyen uçuşları sıkıntıya sokacağı belirtiliyor.

Turizm acenteleri, oteller ve uçak şirketleri de açılışın bu tarihte yapılması halinde büyük bir operasyonel riskle karşı karşıya kalacaklarını ifade ediyorlar.

Kaynak: Kıbrıs Postası