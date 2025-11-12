TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri bağış çekini KŞK Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade’ye takdimi sırasında yaptığı konuşmada, “Bu bağışlarımızın Ada üzerindeki kayıplarla ilgili yaraların sarılması hususunda bir nebze katkısı oluyorsa kendimizi mutlu hissedeceğiz.” ifadesini kullandı.

-Başçeri: “TC olarak Kayıp Şahıslar Komitesi'nin yapmış olduğu çalışmalara çok önem veriyoruz”

Kabulde, Müftüzade’den Komite’nin son dönem çalışmaları hakkında bilgi alan Başçeri, KŞK’nin çalışmalarını çok önemsediklerinin altını çizdi.

Başçeri, kayıp şahıslar konusunun Ada'da çok sayıda kişinin hayatını bire bir etkilemiş bir olay olduğunu anımsatarak, “Bu derin yarayı bizler de içimizde hissedebiliyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz.” dedi.

Konuşmasında, KKTC’deki görev yaptığı tüm zaman dilimleri içerisinde 1963 ve 1974 yılları arasında yaşanan elim olaylarda veya başka vesilelerle yakınları kaybolan birçok dostu olduğunu aktaran Başçeri, “Onların acılarını hep yüreğimde hissettim.” ifadesini kullandı.

Başçeri, KŞK’nin Ada'da iki tarafın ortak iradesiyle kurulmuş en eski komite olduğuna da dikkat çekerek, zamanın geçmesine bağlı olarak günün koşullarında çalışmaların giderek zorlaştığını ancak Komite’nin elindeki tüm imkanları kullanarak, çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

“Bizler hem garantör hem de Kıbrıs Türkü'nün bekasından kendisini sorumlu hisseden Türkiye Cumhuriyeti olarak Kayıp Şahıslar Komitesi'nin yapmış olduğu çalışmalara çok önem veriyoruz.” diyen Başçeri, her yıl düzenli olarak Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden KŞK’ya kaynak aktardıklarını kaydetti.

-Müftüzade: “Bugüne dek yapılan toplam yardım miktarı 1 milyon 540 bin 661 euro”

KŞK Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade de kabulde yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti’nin yine çok anlamlı bir katkıda bulunduğunu vurguladı.

Söz konusu katkının Komite’nin çalışmaları için çok önemli olduğunu söyleyen Müftüzade, özellikle kazıların düzenli olarak devam etmesi için bu tür katkılara ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Hakkı Müftüzade, Türk Ajansı Kıbrıs’a verdiği demecinde, Rum tarafındaki bazı politikacıların bu çalışmaları politize etmek için büyük çaba gösterdiklerini ancak bu tutumun hiçbir amaca hizmet etmediğini belirterek, KŞK olarak amaçlarının iki toplum arasındaki güveni tahsis etme çalışmalarına katkı koymak olduğunu söyledi.

TC’nin her yıl kendilerine katkı sağladığını da vurgulayan Müftüzade, bugüne dek yapılan toplam yardım miktarının 1 milyon 540 bin 661 euro olduğuna dikkat çekti.

Kabul, TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin KŞK Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade'ye bağış çekini takdimi ile son buldu.