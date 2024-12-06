Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemlerde silahlanma faaliyetlerine hız vermesine sert tepki gösterildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama şu ifadelere yer verdi:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz. GKRY’nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz.”