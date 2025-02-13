Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İşliyen ziyarette yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman Din İşleri Başkanlığı’nın yanında olduklarını belirtti. İşliyen, “Yavru vatan Kıbrıs'ta yapılacak faaliyetlerdeki iş birliğini bu alanda da sürdürebileceğimizi ve burada yaşayan kardeşlerimize gerekli desteği sağlayacağımızı belirtmek isterim" dedi.