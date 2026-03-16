Cumhuriyet Meclisi – Türkiye Büyük Millet Meclisi Dostluk Grubu’nun Türkiye ziyareti tamamlandı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, gerçekleştirilen temasların KKTC ile Türkiye arasındaki güçlü kardeşlik bağlarını parlamenter diplomasi düzeyinde daha da pekiştirdiğini söyledi.

Canaltay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliklerinin geliştirilmesi, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularının kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

Açıklamada, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler karşısında Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması yönündeki kararlılığın bir kez daha vurgulandığı ifade edildi.

Ziyaret kapsamında parlamenter diplomasi alanında deneyim paylaşımı yapıldığını da kaydeden Canaltay, iki meclis arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde karşılıklı irade ortaya konduğunu belirtti. Canaltay, bu temasların Kıbrıs Türk halkının uluslararası platformlarda daha güçlü temsil edilmesine katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Görüşmelerde Türk dünyasıyla ilişkilerin geliştirilmesinin de önemli başlıklar arasında yer aldığına işaret eden Canaltay, Azerbaycan ile sürdürülen parlamenter ilişkilerin ve Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu’nun çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunulduğunu aktardı.

Canaltay ayrıca, “1 Millet 3 Devlet” anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıların üçüncüsünün Bakü’de yapılacak olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, söz konusu toplantının Türkiye, Azerbaycan ve KKTC arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik iş birliğini daha ileri bir noktaya taşıyacağına inandıklarını ifade etti.

Dostluk grupları aracılığıyla yürütülen parlamenter diplomasi faaliyetlerinin ülkeler arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmeye ve Türk dünyası dayanışmasını pekiştirmeye devam edeceği vurgulandı.