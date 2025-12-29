İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'nin birçok şehrinde dondurucu soğukların etkili olmasına neden oldu.

Dondurucu soğukla birlikte birçok kent beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu bazı şehirlerde bugün okullar tatil edildi.

BATI KARADENİZ KARA GÖMÜLDÜ

Zonguldak, Düzce ve Karabük'te kar nedeniyle 428 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle merkezde 5, Kozlu'da 5, Çaycuma'da 20, Devrek'te 32, Gökçebey'de 3 ve Karadeniz Ereğli'de 16 olmak üzere 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce'de de gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 69 köy yolunda ulaşım kesildi.

Karabük'te de üç gün önce başlayan kar yağışı, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 karayolu, kent merkezi ve ilçelerde etkili oluyor.

ŞANLIURFA'DA KENT GİRİŞİNDE ULAŞIMA KAR ENGELİ

Şanlıurfa ve Malatya'da da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının etkisiyle Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun kent girişinde zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi.

Kara yolundaki Çevik Kuvvet Kavşağı bölgesi kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapanırken araçlar uzun kuyruk oluşturdu.

Hazırlıksız yakalanan bazı araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı.

MALATYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Malatya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Karayolları ekipleri trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

Bazı vatandaşlar şemsiye kullanarak kar yağışından korunmaya çalıştı.

GAZİANTEP'TE KAR YAĞIŞI

Gaziantep'te gece saatlerinde kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza örtüyle kaplanırken, bazı sürücüler buz tutan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının düştüğü kentte, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

İÇ ANADOLU'DA KAR ETKİLİ OLUYOR

Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü Kırşehir'de gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Yağış nedeniyle Kervansaray Dağı, ilin yüksek kesimleri, merkezindeki evlerin çatıları, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Belediye ve Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Trafik polisleri ise sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

Niğde'de de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Vatandaşlar sabah iş yerlerinin önünde ve araçlarında biriken karı temizledi.

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERİ: SICAKLIK -25 DERECEYE DÜŞTÜ

Erzurum, Tunceli, Kars, Ağrı ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum'da iki gündür aralıklarla devam eden kar, kent merkezi ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Termometrelerin gece sıfırın altında 15 dereceyi gösterdiği kentte, şadırvanlar buz tuttu, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Tunceli’de de kar yağışı etkili oldu. Yağışla park ve bahçeler ile evlerin çatıları beyaza büründü. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Ardahan'da da soğuk hava etkisini sürdürdü. Kent merkezinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuklar nedeniyle araç camları buz tuttu, yollar buzla kaplandı. Yurtta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

29-30 ARALIK OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ ŞEHİRLER

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok şehirde bugün okullar tatil edildi.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda, Zonguldak, Bolu, Bartın, Aksaray, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Van ve daha birçok il genelinde bugün eğitim öğretim yapılmayacak.

Bilecik'in Pazaryeri, Tokat'ın Başçiftlik, Kastamonu'nun Küre, Ordu'nun Akkuş ve Çaybaşı, Şırnak'ın Beytüşşebap, Bingöl'ün Kiğı ve Siirt'in Eruh ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak. Ayrıca Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde de bugün yapılacak final sınavlar ertelendi.

Bolu'daki kar tatili yarına uzatıldı. Şehirdeki okullarda yarın da eğitim yapılmayacak.