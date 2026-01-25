Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası görünürlüğünün artırılması için atılacak adımların ele alındığı toplantı, ülkemizde gerçekleşti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çeşitli uluslararası parlamenter kuruluşlarda görev alan milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmaya yönelik atılabilecek somut adımlar ele alındı.

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği uyum yasa tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan AB Komitesi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Türkiye Büyük Millet Meclisi AB Uyum Komisyonu üyesi olan ve farklı uluslararası parlamenter kuruluşlarda başkanlık görevleri yürüten milletvekilleriyle bir araya geldi.

KKTC’nin uluslararası platformlardaki temsiliyetinin güçlendirilmesinin masaya yatırıldığı toplantıya; Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Meryem Göka, Türkiye–AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi Yüksel Taşkın, AB Uyum Komisyonu Sözcüsü Zuhal Karakoç, Türkiye–AB Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Başkanı İsmail Emrah Karayel, Asya Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Abdulkadir Emin Önen, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Türk Grubu Başkanı ve NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi Ali Şahin katıldı.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Cumhuriyet Meclisi AB Komitesi Başkanı ve UBP Genel Sekreteri Dr. Ahmet Savaşan, görüşmenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan toplantının temel amacı, Türkiye’yi temsilen uluslararası platformlarda görev yapan kıymetli başkanlarımızla bir araya gelerek, KKTC’nin uluslararası alandaki görünürlüğünün nasıl artırılabileceğini kapsamlı biçimde ele almaktı. Özellikle Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile ilişkilerimizi güçlendirerek, KKTC’yi çok daha doğru ve etkin biçimde anlatmayı, Kıbrıs meselesine ilişkin doğru bilgilerin uluslararası platformlarda yer almasını sağlamayı hedefliyoruz.

Toplantıda ihtiyaçlarımızı açık şekilde ortaya koyduk. Konuk başkanlarımız ise değerli görüş ve önerileriyle sürece katkı sundu. Alınan notlar, hükümetimiz ve parlamento grubumuzla paylaşılacak ve titizlikle değerlendirilecektir. KKTC’nin uluslararası düzeyde daha görünür kılınması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almakta olup, bu doğrultudaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Katkı sunan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum.”