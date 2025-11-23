Riva’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi’nde toplanacak olan Türkiye U23 Kadın Milli Takımı, 29 Kasım 2025 Cumartesi günü saat (TSİ) 16.00’da Türkiye Kadın A Millî Takım ile hazırlık maçı yapacak. Türkiye U23 Kadın Millî Takımı’na davet edilen futbolcular arasında Kıbrıslı Türk oyuncu Selin Cemal de yer aldı.

Antrenman programı, Kadın A Millî Takımı’nın çalışma takvimine göre düzenlenen U23 Kadın Millî Takımı’nı tüm Kadın Millî Takım teknik direktörleri takip edecek.

U23 KADIN MİLLİ TAKIM’A DAVET EDİLEN FUTBOLCULAR

Kaleci: Aylin Yıldırım (FC Rapperswill Jona), Defne Sarıoğlu (Borussia Mönchengladbach), Kevser Gündoğdu (Türkiyem Spor Berlin), Sudenur Yolcu (Ünye Kadın Spor Kulübü)

Defans: Beyza Semercioğlu (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Meryem Başkaya (Odense Boldklub), Mesude Alayont (Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı), Nazlı Örnek (Fatih Vatan Spor), Nehir Zeytünlü (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Nilay Güreler (Çekmeköy Bilgidoğa), Rabia Nur Küçük (Trabzonspor A.Ş.), Rabiya Karagül (Prolift Giresun Sanayi Spor), Selin Cemal (Westham United FC), Sıla Besra Tetik (Fatih Vatan Spor), Suhde Nur Arpacı (Ünye Kadın Spor Kulübü), Yuna Demir (California State University Long Beach)

Orta Saha: Azra Ardos (Trabzonspor A.Ş.), Berivan İçen (Dinamo Moskva), Berfin Elif Ceylan (Çekmeköy Bilgidoğa), Meryem Mas (Avcılar Cihangir Spor), Mine Yıldız (Horozkent Spor Kulübü), Nihal Saraç (Trabzonspor A.Ş.), Nevcan Keleş (Prolift Giresun Sanayi Spor), Sara Temel (SC Scharn), Tuana Yılmaz (Bakırköy Kadın Futbol Spor Kulübü), Yaren Sürül (SC13 Bad Neuenahr), Zeynep Ülkü Kahya (Telsiz Spor)

Forvet: Elanur Laçın (Galatasaray GAİN), Sibel Ağırman (Eintracht Frankfurt), Tuana Naz Türçin (Dudullu), Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı)