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Türkiye'de benzine indirim geliyor!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?

14 Haziran 2022 Salı 10:45
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Türkiye'de benzine indirim geliyor!
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar  benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine indirim geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; benzin grubunda 97 kuruş fiyat indirimi bekleniyor, motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlar veriyor..

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 84 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 28 lira 44 kuruştan satılıyor.

Otogaz litre fiyatı ise 12 lira 40 kuruş.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBenzin Fiyatları
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