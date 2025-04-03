Aylık bazda TÜFE yüzde 2,46, Yİ-ÜFE yüzde 1,88 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,1 oldu.

Yİ-ÜFE de Aralık 2024’e göre yüzde 7,23, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 23,5 olarak belirlendi.

Yıllık enflasyon TÜFE’de Aralık 2021’den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Bu oran, Aralık 2021’de 36,08 olarak tespit edilmişti.

Yİ-ÜFE önceki aya kıyasla yüzde 1,88 yükseldi

Yİ-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,88, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,23, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,5 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,23 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 30,89, imalatta yüzde 23,14, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,15 ve su temininde yüzde 58,02 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 19,78, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,91, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,89, enerjide yüzde 16,98 ve sermaye mallarında yüzde 23,14 yükseliş kaydedildi.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,52, imalatta yüzde 2,12 ve su temininde yüzde 2,92 artış hesaplanırken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,87 azalış görüldü.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 2,28, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,19, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,26, sermaye mallarında yüzde 2,53 artış gerçekleşirken, enerjide yüzde 1,17 azalış kaydedildi.