Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nden hibe olarak temin edilen acil ilaçların yüzde 80’inin teslim alındığı, kalan yüzde 20’lik kısmın ise kısa süre içerisinde ülkeye ulaştırılacağı belirtildi.

Teslim sürecinin tamamlanmasının ardından ilaçların ilgili birimlere dağıtımının gerçekleştirileceği ifade edilirken, yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL tutarında yeni bir ilaç ihalesine kısa süre içinde çıkılacağı da duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, sürece sağladıkları katkı ve destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na teşekkür edildi.