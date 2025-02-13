Büyükelçi Akgün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e güven mektubunu sunmasının ardından KKTC Bakü Temsilciliğine ziyarette bulundu.

KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer'le bir araya gelen Akgün, temsilciliğin faaliyetleri konusunda bilgi aldı.

Akgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyelerinin KKTC'yi kendi ülkelerinde kabul etmeye yönelik kritik adımlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

KKTC'nin TDT içerisindeki gözlemci statüsündeki çabalarını hem desteklediklerini hem de önemli bulduklarını vurgulayan Akgün, şu ifadeleri kullandı:

"KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını umuyorum. TDT başta olmak üzere başka pek çok uluslararası kurumda birlikte görev yapalım. Bu, bizim için büyük onurdur."

Büyükelçi Turganer de Akgün'ü Bakü Büyükelçisi atanması nedeniyle kutladı ve başarılar diledi.

Akgün'ün devraldığı bayrağı daha da ileri taşıyacağına şüphe duymadığını vurgulayan Turganer, Türkiye'ye ve Azerbaycan'a KKTC'ye verdikleri destekler için teşekkür etti.

Turganer, Akgün'ün güven mektubunu sunmasının akabinde KKTC Bakü Temsilciliğini ziyaret etmesinden büyük onur duyduklarını kaydetti.