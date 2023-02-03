Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye-KKTC El Ele Eğitimde Daha İleriye Programı’na yönelik olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Feyzioğlu, “14 TIR eğitim-öğretim malzemesi… Hepsi Kuzey Kıbrıs’taki evlatlarımıza gidiyor. 750 elektronik tahta, 25 bin kitap, kitaplıklar, atölye malzemeleri ve niceleri” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ve KKTC arasında tek geçerli hukuk vardır; kardeşlik hukuku” diyen Feyzioğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“KKTC Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun da katıldığı törenle tırları yolcu ettik. Hafta başı okullara sevki ve montajı yine Türkiye’den gelen ekiplerin desteğiyle başlayacak. Kısa sürede evlatlarımızın kullanımına sunulacak.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a, tüm süreci inanılmaz bir titizlikle takip eden Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum.”