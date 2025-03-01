Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak Ali Murat Başçeri atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in merkeze alındığı ve yerine "Konsolosluk Hizmetleri ve Yurdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü" Ali Murat Başçeri'nin atandığını bildirildi.

Kıbrıs’ı yakından tanıyan bir isim olan Ali Murat Başçeri, 1 Kasım 2018-23 Kasım 2022 tarihleri arasında da Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.