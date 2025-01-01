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Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Eşref Oran, zanlının Türkiye’de çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu, Türkiye’nin iade talebi üzerine 11 Kasım 2024 tarihinde ülkeden çıkış yaparken Girne Turizm Limanında yakalandığını, 2 mahkemeye çıkarılarak, iade işlemleri için 50 gün tutukluluk süresi alındığını söyledi. Polis, mahkeme tarafından verilen 50 günlük sürenin dolduğunu ancak iade işlemlerinin tamamlanmadığını belirterek, 20 gün ek süre istedi.

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Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkında 20 gün ek süre verilirken, 31 yaşındayken, 15 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girdiği, bu nedenle yargılanarak, hapse mahkum edildiği öğrenildi.

Türkiye’de 15 yıl önce meydana gelen “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve geçtiğimiz Kasım ayında yakalanarak, cezaevine gönderilen Hasan Hüseyin Karaca iade işlemleri tamamlanıncaya kadar tutuklu kalması talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı, iade işlemleri tamamlanıncaya kadar 20 gün daha tutuklu kalacak.

Türkiye ’de 15 yıl önce işlediği “çocuğa cinsel istismar” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve KKTC’de tespit edilerek tutuklanan Hasan Hüseyin Karaca yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

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