31 Aralık 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında Tuzla’da bir ikametgâhta yangın çıktı.

Polis açıklamasına göre, yangının muhtemelen şömine bacasında biriken tortuların ısınıp alevlenmesi sonucu, evin oturma odası içerisinde meydana geldiği belirtildi. Olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Çıkan yangın sonucu oturma odasının ahşap tavanı ile çeşitli beyaz eşyalar ve mobilyalar yanarak zarar gördü. Yangında herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.