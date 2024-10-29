Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.10.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Tuzla’da Mehmet Hindiyano Sokak üzerinde, Özlem AYKUT (K-35) yönetimindeki PE 264 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun sağında yürümekte olan yaya Acibe Su İFLAZOĞLU (K-13)’na çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Acibe Su İFLAZOĞLU, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kafatasında çatlak teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, nöroloji servisinde müşahede altına alınmıştır. PE 264 plakalı araç sürücüsü Özlem AYKUT tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.