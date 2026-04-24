Çekiliş, 97. Tasdik Memuru Erdem Özçakır huzurunda; UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Genel Sekreter Ahmet Savaşan, UBP’li bakanlar, milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarının katılımıyla yapıldı.
Tasdik No: 17004/2026
Yapılan çekiliş sonucunda kazanan numaralar ve ikramiye tarihleri şu şekilde belirlendi:
* Büyük İkramiye Kazanan Numara: 090640
İkramiye Tarihi: 24 Nisan 2026 – 9 Mayıs 2026
* 1. Yedek Numara: 022626
İkramiye Tarihi: 10 Mayıs 2026 – 24 Mayıs 2026
* 2. Yedek Numara: 047601
İkramiye Tarihi: 25 Mayıs 2026 – 8 Haziran 2026
* 3. Yedek Numara: 061693
İkramiye Tarihi: 9 Haziran 2026 – 23 Haziran 2026
* 4. Yedek Numara: 055103
İkramiye Tarihi: 24 Haziran 2026 – 8 Temmuz 2026