Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) yapılan açıklama şöyle:

“Üç siyasi parti olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için müşterek bir sorumluluk üstlendik ve "Sağduyu Mutabakatı” etrafında birleşerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ikinci dönem İçin Kıbrıs Türk halkının ortak adayı olarak belirledik.

Bu karar, günlük siyasetin ötesinde; halkımızın egemenliğine, devletine ve onurlu bir geleceğe sahip çıkma iradesidir. Rum tarafının çözümsüzlüğü dayatan tutumu karşısında, Kıbrıs Türkü'nün Özden gelen kendi egemenliğine sahip çıkması ve yolunu belirlemesi sağduyunun gereğidir.

Ersin Tatar, iki devletli çözüm vizyonu ve kararlı duruşuyla bu iradeyi temsil etmektedir. Bizler de halkımızı "Birlikte Tamız, Birdir Davamız" inancıyla, onurlu bir gelecek için sağduyuda buluşmaya çağırıyoruz.

Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ersin Tatar'a destek irademizi beyan edeceğimiz 2 Haziran Pazartesi, günü Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda, Saat 19.00'da gerçekleştireceğimiz "Sağduyu Mutabakatı" etkinliğine tüm halkımızı davet ediyoruz. “