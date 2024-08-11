Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları tarafından 13 Ağustos 2024 Salı günü Lefkoşa Sarayönü’nde “Kan Verelim, Hayat Verelim” sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Binlerce insanın, kanlarını özgürce ve hiçbir karşılık beklemeksizin bağışlayan tanımadığı kişilere borçlu olduğuna dikkat çeken UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, bilimsel verilerin, gönüllü ve karşılıksız kan bağışçılarının güvenli kan kaynağının en temel parçasını oluşturduğunu ortaya koyduğuna işaret etti.

“GELECEĞİN KAN BAĞIŞÇILARININ YETİŞTİRİLMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR…”

Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın Gençlik Kolları faaliyeti olarak “Kan Verelim, Hayat Verelim” sloganı ile düzenleyeceği kan bağışı kampanyasının amacının “geleceğin kan bağışçılarının yetiştirilmesi" konusundaki çalışmaların arttırılması gerektiğine dikkat çekmek olduğunu belirten Savaşan, "Geleceğin kan bağışçılarının yetiştirilmesi çalışmaların arttırılmasına ihtiyaç var. Kan bağışı konusunda duyarlılığı arttıracak programların müfredatlarda geniş yer alarak çocukların ilk okul çağlarından itibaren eğitilmesi ve velilere de ulaşılması son derece önemli. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak kan bağışcılığının önemini algılatacak etkinliklerin arttırılmasına da büyük ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

“GELİN HEP BERABER SALI GÜN LEFKOŞA SARAYÖNÜ’NDE KAN VERELİM… “

Gönüllü kan bağışı hakkında bilinçlenmenin arttırılması ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kan ihtiyacının sürdürülebilir olarak karşılanabileceğine işaret eden Savaşan, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Ahmet Savaşan, başta surlar içinde yaşayanlar ve bulunanlar olmak üzere bütün duyarlı kişileri 13 Ağustos 2024 Salı günü Lefkoşa Sarayönü’nde (Dikili Taş yanında) 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kan bağışı kampanyasına katılmaya davet etti.