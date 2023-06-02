Başman’a köy gezilerinde, UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay, bakanlar, milletvekilleri ve örgüt temsilcileri de eşlik etti.

Ziyaretleri sırasında Başman, vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlarken, seçimi kazanmalarının ülkeye katacağı gücü anlattı.

UBP’nin her bölgede sahip olduğu gücün, seçimle bir anda aktif hale geldiğini, ülkenin her seçiminin sonucunu UBP’lilerin belirlediğini vurgulayan Başman, 25 Haziran’ın UBP’nin gücüne güç katmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Başman, “Sadece bir vekil seçimi deyip geçmeyeli. Tüm gücümüzle, ekiplerimizle, sandığa gideceğiz. Bir vekil değil, gelecek için, hepimiz için oyumuzu kullanacağız. Birlik olacağız ve başarıyı bir kez daha yakalayacağız. Gücümüze 25 vekil ile güç katacağız. Daha istikrarlı bir siyasi yapıda, kesintisiz hizmeti vatandaşa sunmak için işte size bulunmaz ve kolay bir fırsat. Bizlere oylarınızla güç verin. Sizden aldığımız güçle, kararlılıkla geleceğe yön verelim” diye konuştu.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel de gördükleri ilgiden çok mutlu olduklarını söyledi.

Bölgenin sorunlarını yakından izlediklerini ve adım adım çözdüklerini belirten Üstel, Sadrazam Köy - Kayalar yolunun, Karpaz’daki çalışmaların hemen ardından başlayacağını açıkladı.

Kırsal kesimdeki Gençlerin bölgelerinde ikamet etmesi için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Üstel, gençler için sosyal konut, uzun vadeli kredilerle konut imkanı sağlayacakları paketleri açıkladıklarını hatırlattı.

Üstel, “Biz Reform için geldik. İnsanımıza iş yapmak, devletimize güç katmak için geldik. Anavatan Türkiye ile istişare ile içinde elimizden geleni var gücümüzle yapmaya devam edeceğiz” dedi.