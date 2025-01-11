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Gümrüğe sahte belge ibraz etti, sahtekarlığı ortaya çıktı

Gümrüğe sahte belge ibraz etti, sahtekarlığı ortaya çıktı

İskele: Salahi Serakıncı: 63 Kaybeden: Hasan Ki

UBP’nin Lefkoşa Sarayönü Genel Merkezi’nde yapılan oylamada toplam 106 kişi oy kullandı. En yüksek oyu 72 oyla Mehmet Aktunç aldı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu bugün belli oldu.

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