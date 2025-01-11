Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu bugün belli oldu.

UBP’nin Lefkoşa Sarayönü Genel Merkezi’nde yapılan oylamada toplam 106 kişi oy kullandı. En yüksek oyu 72 oyla Mehmet Aktunç aldı.

İşte kazanan isimler:

Lefkoşa:

Mehmet Aktunç- 72
Basri Kuyucuoğlu: 55
İsmail Kofalı: 52
Kaybedenler: Özgür Arıkan, Halil Esendağlı, Sabahatttşn Gülbudak, Hüseyin Paşa, Erkan Eğmez

Mağusa:
Neriman Kaşif- 70
Burak Başkeş: 53
Yenal Garabli- 47
Kaybedenler; Mehmet Ekşici, Ziya Kasım, İsmail Kardan, Murat Çalışkan, Ahmet Dinçer, Gürsel Uzun

Girne: 
Murat Karalar: 49
Sami Otçuoğlu: 43

Kaybedenler: Halit Soytürk, Hakan Denizalp, Özgür Yeleğen

İskele:
Salahi Serakıncı: 63
Kaybeden: Hasan Ki

Güzelyurt:

Ali Kandulu- 69
Kaybeden: Fuat Özer

Lefke:

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Ömür Ekendal: 58
Kaybeden: Ercan Oyal

Kadın Kotası:
Özge Atlı: 70
Kaybedenler: Özlem Bendaşan

Genç Kotası: 
Mahmut Hüdaverdi: 54
Kaybeden: Mehmet Taşkıranlar