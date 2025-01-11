Ulusal Birlik Partisi (UBP) bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) seçiyor. Partinin Sarayönü'deki merkezinde yer alan toplantıda 13 MYK üyesi belirlenecek. Toplam 108 Parti Meclisi (PM) üyesinin oy kullanacağı seçimde 33 aday yarışacak.

BRT’de yer alan habere göre, seçim sonucunda; Lefkoşa'dan üç, Gazimağusa'dan üç, Girne'den iki, Güzelyurt'tan bir, Lefke'den bir, İskele'den bir, kadın kotasından bir ve gençlik kotasından bir kişi MYK'ya seçilmiş olacak.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT'ye yaptığı açıklamada, UBP'nin her organının seçimle belirlendiğini belirterek, her seçimin de yarışmalı ve demokrasi temelli olduğunun altını çizdi.

Hasipoğlu, “Partide demokrasi olmazsa olmazımızdır” ifadelerini kullandı.