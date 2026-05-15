UBP'den yayımlanan mesaj şöyle:

"Dayanışmanın, paylaşmanın ve toplumsal sorumluluğun en güzel örneklerinden biri olan “50. Yıl Kermesi” ile “Kan Verelim, Can Verelim” Kan Bağışı Kampanyası’na katkı koyan, maddi ve manevi destekleriyle yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ederiz.

UBP Lefkoşa İlçesi Kadın Kolları tarafından, Genel Başkan, Başbakan Sn. Ünal Üstel’in değerli eşi Zerrin Üstel’in himayelerinde gerçekleştirilen 50. Yıl Kermesi’nden elde edilen gelirin Onkoloji Hastanesi Çocuk Bölümü yararına bağışlanması, toplumsal dayanışmanın anlamlı bir örneği olmuştur.

Ayrıca geleneksel hale gelen “Kan Verelim, Can Verelim” kampanyasında bağışlanan her ünite kan, umut olmuş; hayatlara dokunmuştur.

Emeği geçen tüm gönüllülere, katkı koyan kurum ve kuruluşlara, destek veren vatandaşlarımıza ve duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür ederiz. Birlikte güçlüyüz, birlikte daha nice güzel dayanışmalarda buluşacağız."