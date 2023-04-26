Toplantı öncesinde konuşan Başbakan, UBP Başkanı Ünal Üstel, dün Cumhuriyet Meclisi’nde boşalan bir sandalye için Anayasa gereği 25 Haziran’da ara seçim yapılacağını kaydetti.

Bunu yapmanın mecburiyet olduğunu söyleyen Üstel, Hükümet çalışmalarının aksamaması için ilgili merciler ve muhalefetle de konuştuktan sonra 60 gün olan seçim yasağını 30 güne çektiklerini kaydetti.

“Takvim çalışmaya başladı” diyen Üstel, “Bir koltuğu doldurmak için bir isim arayışına girdik. Yaptığüımız yoklamada değerli bir arkadaşımız bu göreve talip olduğunu söyledi. Bu ismi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ve parti grubu toplantısyla birlikte yaptığımız toplantıda oy birliği ile bhuu isim onaylandı. MYK ve vekillerin aldığı kararı sizlerin de bilgisine getiriyorum. Burada onaylandıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Bu değerli arkadaşımız çalışkan, hep partimizin yanında olmuş Ali Başman kardeşimizdir” dedi.

Üstel şunları söyledi: “25 Haziran UBP için önemlidir. Bir milletvekili deyip geçilmemesi lazım. Bu bir seçimdir ve bu seçimde UBP bir kez daha seçimden kaçmadığını ve boşalan koltuğa talip olduğunu, bunu doldurmak için de el birliği ile bu yarışı sonuna kadar götürüp mutlu sona hep birlikte ulaşacağız. Ali Başman kardeşime başarılar diliyorum.” Bu konuşmanın sonrasında Ali Başman UBP’nin tarihi binasına davet edildi ve Parti Meclisi üyeleri ile tanıştı. PM üyeleri Başman’ı alkışlarla karşıladı.



