Ülkenin farklı bölgelerinde dün meydana gelen üç ayrı yangınla ilgili polis açıklama yaptı. Yangınlarda maddi zarar oluşurken, Lefke’de yaşanan ev yangınında iki kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Akdeniz’de Tarım Arazisinde Yangın

Saat 11.00 sıralarında, Akdeniz köyündeki Alabo Deresi Mevkiinde çıkan yangında, bir vatandaşa ait bahçede bulunan kuru otlar, 38 adet kapya biber fidesi ve 5 adet selvi ağacı yanarak zarar gördü. Yangın, İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cengizköy’de Elektrik Tellerinden Kıvılcım Sıçradı

Saat 16.00 sıralarında ise Cengizköy’de, şiddetli rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımların, bir evin bahçesindeki kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangında bahçede bulunan kuru otlar, bir yenidünya ağacı, bir palmiye ağacı ile plastik sulama hortumları zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Soruşturma sürüyor.

Lefke’de Mutfakta Yangın: İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Günün üçüncü yangını ise saat 19.00 sıralarında Lefke’de bir apartman dairesinde meydana geldi. Açık durumdaki gaz ocağı üzerindeki tavada bulunan yağın ısınıp alev alması sonucu çıkan yangın, mutfakta ciddi hasara yol açtı. Yangında fırın, aspiratör, mutfak dolapları, su damacanası ve pompası yanarken, duman ve ısıdan dolayı evin duvarları da islenerek zarar gördü.

Yangın sırasında evde bulunan iki kişi dumandan etkilenerek Cengiz Topel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Her üç olayla ilgili polis soruşturmalarının sürdüğü açıklandı.