Lefkoşa’da Şehit Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, Y.T. (E-28) 145 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halinde bulunan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç devrilirken, park halindeki araç da başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan Y.T., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu edildi ve tutuklandı.

Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında yaşanan kazada ise F.A. (E-38) 210 miligram alkollü içki tesiri altında aracıyla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada karşı yönden gelen M.K. (E-27) yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, F.A. alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada ise S.K. (E-30) yönetimindeki araçla direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çarptı ve araç takla attı. Kazada yaralanan sürücü S.K., Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Her üç kazayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.