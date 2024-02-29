Polis basın bülteninde verilen bilgiye göre ilk kaza dün saat 17.00 sıralarında, eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinde meydana geldi. Rasime Kıraner (K-50) yönetimindeki NL 307 plakalı salon araçla seyrettiği sırada eski Lefke Anayolu kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Arman Bayat Maku (E-22) yönetimindeki 07 BKZ 935 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Arman Bayat Maku, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol kaval kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

İki kişi yaralandı

İkinci kaza ise dün saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 10-11’inci kilometreleri arasında meydana geldi. Sinan Memiş (E-51) 92 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JZ 161 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve tarla içerisindeki toprak sete çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Hasan İkiz (E-75), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

Üçüncü kaza ise dün saat 23.30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasat Öztürker (E-24) promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KV 257 plakalı salon araçla yolun güney kısmında bulunan banket içerinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada gerisini kontrol etmeden dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde batı istikametine doğru seyreden Ekrem Yağmurlu (E-20) yönetimindeki MN 824 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan MN 824 plakalı motosiklet sürücüsü Ekrem Yağmurlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, iki ayağında ve sağ elinde kırık teşhisi nedeniyle Genel Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı. KV 257 plakalı araç sürücüsü Hasat Öztürker tutuklandı. Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.