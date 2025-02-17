Meriç köyünde kaza yapan ATV sürücü yaralandı

Meriç köyünde dün bir arazide meydana gelen ATV kazasında sürücü Sefa Keyfi (E-23) yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sürücü, MH 344 plakalı ATV araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada toprak sete çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Açıklamada, kazada yaralanan sürücü Sefa Keyfi’nin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve yapılan tetkiklerin ardından kaburgasında kırık tespit edildiği belirtildi.

Keyfi, tedavisinin ardından Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde gözetim altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa-Karpaz ana yolundaki trafik kazasında 2 yaralı

Gazimağusa-Karpaz ana yolunda dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Berkay Bülden (E-22) yönetimindeki GG 495 plakalı salon araç, Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, sürücüsünün dikkatsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle trafik levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç, iki takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan sürücü Berkay Bülden ve araçtaki yolcu Volkan İzmirli (E-20), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerin ardından, Volkan İzmirli Acil Servis’te, Berkay Bülden ise Genel Yoğun Bakım Servisinde tedaviye alındı.

Alkollü sürücü tutuklandı

Gazimağusa’da Yeni Hastane Yolu üzerinde dün saat 20.30 sıralarında Ahmet Türkoğlu (E-60) 264 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FN 789 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra savrularak tekerlekleri üzerinde durdu. Kazada sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.