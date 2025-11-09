Polis, olayla bağlantılı olarak ilk etapta H.A. (E-20) ve M.E.N.’yi (E-19) tespit ederek tutuklamış, saldırıda kullanıldığına inanılan 9 mm çapında bir tabancayı olay yerinin yakınındaki dere yatağında bularak emare olarak almıştı.

Soruşturmanın devamında, meseleyle bağlantıları olduğu belirlenen M.G.K. (E-24) ve E.A. (E-25) de tespit edilerek tutuklandı.

E.A.’nın ikametgâhında yapılan aramada ise 9 mm çapında bir tabanca, tabancaya ait şarjör ve 93 adet canlı mermi ele geçirilerek emare olarak alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.