20 Şubat 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Lapta’da Şehit Nidai İbrahim Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde mutfak yangını çıktı. İlk belirlemelere göre yangının, faal durumdaki gaz ocağı üzerinde unutulan yağ dolu tencerenin ısınarak alev alması sonucu başladığı değerlendiriliyor.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın nedeniyle beyaz eşyalar, mutfak dolapları ve perde yanarak zarar gördü. Ayrıca ısı ve dumandan dolayı mutfak ile salon duvarlarında islenme oluştu.

Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.