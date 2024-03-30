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Rapor edilen trafik suçları ise; 236’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 54’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i kayıtsız araç kullanmak ve 80’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.

Polis ten verilen bilgiye göre, denetim ler sonucunda 3 sürücü tutuklandı ve 43 araç trafikten men edildi.

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