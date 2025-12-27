Denetimler kapsamında toplam 2 bin 389 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 331 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucunda 57 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü ise tutuklandı.
En fazla ihlal hız sınırının aşılması
Rapor edilen trafik suçlarının dağılımına bakıldığında, en fazla ihlalin hız sınırının aşılması olduğu görüldü. Denetimlerde;
-
128 sürücünün yasal hız sınırının üzerinde araç kullandığı,
-
22 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı,
-
2 sürücünün sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullandığı,
-
13 sürücünün sigortasız araç kullandığı,
-
7 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı,
-
16 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı,
-
17 sürücünün muayenesiz araç kullandığı,
-
33 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı,
-
1 sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı,
-
15 sürücünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı,
-
4 sürücünün 5 bin kilogram ve üzerindeki kamyonlarla L/şa-G/ne Anayolu’nu kullandığı,
-
11 sürücünün araç camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı,
-
62 sürücünün ise diğer trafik suçlarını işlediği tespit edildi.
Polis yetkilileri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.