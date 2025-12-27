Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis yetkilileri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

62 sürücünün ise diğer trafik suçlarını işlediği tespit edildi.

4 sürücünün 5 bin kilogram ve üzerindeki kamyonlarla L/şa-G/ne Anayolu’nu kullandığı,

15 sürücünün trafik levha ve işaretlerine uymadığı,

1 sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı,

2 sürücünün sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullandığı,

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımına bakıldığında, en fazla ihlalin hız sınırının aşılması olduğu görüldü. Denetimlerde;

En fazla ihlal hız sınırının aşılması

Denetimler kapsamında toplam 2 bin 389 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 331 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı . Denetimler sonucunda 57 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü ise tutuklandı .

