Asayiş denetimlerindeyse ülkede kaçak kaldığı tespit edilen 1 kişi tutuklanırken kumarhanede bulunması yasak 93 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında dün gece ve bu sabah eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Lefkoşa’daki denetimler…

Lefkoşa’da eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği denetimlerde ülkede kaçak kaldığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kumarhane denetimlerinde ise kumarhaneye girmeleri yasak toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik denetimlerinde de 1,112 araç sürücüsü kontrol edildi, 551 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından ceza aldı, 103 araç trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı. Rapor edilen sürücülerin 207’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 36’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 81’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 72’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak ve 132’si diğer trafik suçlardan yazıldı.

-Gazimağusa’daki denetimler…

Gazimağusa’da eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere yönelik kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhane denetimlerinde ise kumarhaneye girmeleri yasak 31 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından toplam 1,250 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde de 287 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından yazıldı, 1 araç ise trafikten men edildi. Ceza alan araç sürücülerinin 103’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 143’ü diğer trafik suçlardan rapor edildi.

-Girne’deki denetimler…

Girne’de eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki denetimlerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhane denetimlerinde ise kumarhanede bulunması yasak 31 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik denetimlerindeyse 2,085 araç sürücüsü kontrol edildi; 288 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 29 araç trafikten men edildi. Rapor edilen araç sürücülerinin 105’i süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 23’ü sigortasız araç kullanmak, 5’si kamu taşıma işletme izni kurallarına uymamak ve 128’i diğer trafik suçlardan yazıldı.

-Güzelyurt’taki denetimler…

Güzelyurt’ta eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik Ekipleri tarafından 622 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 92 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor, 1 araç ise trafikten men edildi. Rapor edilen araç sürücülerinin 62’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak ve 1’i trafik ışıklarına uymamaktan ceza aldı.

-İskele’deki denetimler…

İskele’deki eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki kontrollerde de olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhane denetimlerinde, kumarhaneye girmesi yasak 24 kişi aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik denetimlerinde kontrol edilen 1,400 araç sürücüsünün 243’ü çeşitli trafik suçlarından yazıldı; 31 araç trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

Ceza alan araç sürücülerinin 134’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 23’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak ve 63’ü diğer trafik suçlardan yazıldı.