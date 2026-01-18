Zeki Çekimser (E-66), 187 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HM 155 plakalı salon araç ile Lokum Çemberi istikametinden Sınırüstü yönüne doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulan araç, Ünimar Çemberi’nin bordür taşlarına çarptıktan sonra çember üzerine çıktı ve bir logar kapağına da çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanma yaşanmazken, araç sürücüsü Zeki Çekimser, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.