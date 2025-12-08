Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emine Yekli olguları aktardı.

Polis, 7 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa Adli şubeye gelen zanlının ülkesine gitmek istediğini söyleyerek, yardım talep ettiğini belirtti

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2025 tarihinden beri ülkede 8 gün ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. P

olis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlının ihracı için İçişleri Bakanlığına yazı yazılacağını belirten polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.