Meteoroloji Dairesi, çarşamba gününe kadar yer yer sağanak beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi Haftalık Hava Tahmin Raporu’na göre, en yüksek hava sıcaklığı; periyodun ilk ve son günü iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.