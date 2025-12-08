Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tolga Abay olguları aktardı.

Polis, 7 Aralık 2025 tarihinde zanlıya Gönyeli’de çalıştığı bir iş yeri tarafından Girne’deki bir iş yerine bırakması için 230 bin TL değerinde 230 adet Terea marka sigara verildiğini ancak zanlının sigaraları teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının Girne’de tespit edilerek tutuklandığının, aracında yapılan aramada 130 adet sigaranın bulunduğunu açıkladı.

Polis, 100 adet sigaranın ise henüz bulunamadığını kaydetti. S

oruşturmanın devam ettiğini belirten polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve aranan emareler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise bazı iddialarda bulundu, zanlı “İşyeri sigaraları kaçak bir şekilde Türkiye’ye götürmem için bana verdi. Hem bana hem de aracım için bilet kesildi. Gemiyle gitmem istendi, dediklerini yapmayınca 4-5 kişi Girne’ye gelip beni darp etti. Sirkat suçlamalarını kabul etmiyorum, dediklerini yapmadım diye kendileri uydurdular” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, hem şikayetçilerin hem de zanlının iddialarının araştırılmasına olanak sağlamak üzere zanlı hakkında talep edilen 3 gün süreyi onayladı.