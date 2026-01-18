Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 17 Ocak 2026 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan zanlıya Narkotik Dedektör Köpeği “Pamir’in” tepki verdiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında içerlerinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, zanlının vermiş olduğu beyanlarının araştırılacağını kaydeden polis memuru, soruşturma amaçlı 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.