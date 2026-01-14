Polis, 6 Ocak 2026 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan zanlıya Narkotik Dedektör Köpeğinin Pamir'in tepki vermesi sonucu, zanlının üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeler bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını kaydetti. Polis memuru, zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.