Yeni ve büyük sağlık yatırımlarının adımlarını attıklarını belirten Üstel, uzun yıllar sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temellerinin atıldığını kaydetti. Üstel, 320 yatak kapasiteli Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin, halkın gelecekteki sağlık güvencesi olacağını ifade etti.

Girne Hastanesi’nin de çok yakında hizmete açılacağını söyleyen Üstel, yıllardır atıl durumda bulunan Güzelyurt Hastanesi’nin yeniden gündeme alındığını belirtti. Güzelyurt Hastanesi’nin açılışında bir miktar gecikme yaşandığını kabul eden Üstel, “Ancak çok yakında açılışını yapacağız” dedi.

Karpaz Devlet Hastanesi’nin Pamuklu bölgesinde yapımının sürdüğünü ifade eden Üstel, yeni Maraş Sağlık Merkezi’nin de hizmete açıldığını söyledi. Son dönemde açılan sağlık merkezlerine dikkat çeken Üstel, bu yatırımların vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimini önemli ölçüde artırdığını kaydetti.

Ambulans filosuna da değinen Başbakan Üstel, filonun yüzde 70 oranında büyütüldüğünü ve acil sağlık hizmetlerinde ciddi bir güçlenme sağlandığını vurguladı.

Devlet laboratuvarına ilişkin projeyi de başlattıklarını açıklayan Üstel, bu yatırımın yılın ikinci yarısında hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.

Ortaya konan tablonun sözlerle değil, yapılan işlerle şekillendiğini belirten Üstel, “Daha güçlü bir sağlık sistemi inşa ediyoruz. 2026 yılı, sağlık alanında birçok projenin halkımızın hizmetine sunulduğu bir yıl olacak. O yüzden seçim değil, iş diyoruz; hizmet diyoruz” ifadelerini kullandı.

Üstel, mevcut irade devam ettiği sürece sağlık alanında yarım kalan hiçbir işin yarım kalmayacağını vurgulayarak, vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Üstel: “Yerel Yönetimden Güvenliğe Kadar Kapsamlı Reformlar Hayata Geçirdik”

Başbakan Ünal Üstel, basın toplantısında yerel yönetimler, kamu düzeni ve güvenlik alanlarında gerçekleştirilen reformlara ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Üstel, belediyeler başta olmak üzere birçok alanda tarihi nitelikte adımlar attıklarını vurguladı.

Yerel yönetimlerde köklü bir reform gerçekleştirdiklerini belirten Üstel, belediyelerin birleştirilmesiyle belediye sayısının 28’den 18’e düşürüldüğünü söyledi. Belediyeler Yasası’nın hayata geçirildiğini kaydeden Üstel, bu düzenlemelerle belediyelerin gelirlerinin, kurumsal güçlerinin ve hizmet kapasitelerinin önemli ölçüde artırıldığını ifade etti. Üstel, “Bugün belediyelerimiz eskisine kıyasla çok daha güçlü ve etkin hizmet verir noktadadır. Hiçbir belediyemizde maaş krizi bulunmamaktadır” dedi.

Muhtarlarla ilgili düzenlemelere de değinen Başbakan Üstel, muhtar maaşlarının yükseltildiğini, ülkedeki 186 muhtar binasından 112’sinin yenilendiğini açıkladı.

Kamulaştırma alanında da önemli ilerleme sağlandığını belirten Üstel, 582 kamulaştırma dosyasının çözüme kavuşturulduğunu ve bu kapsamda toplam 1 milyar 50 milyon TL ödeme yapıldığını kaydetti. Altyapı projelerine de değinen Üstel, Maks Projesi’nin yaklaşık yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi.

Güvenlik ve kamu düzenine ilişkin çalışmaları da aktaran Üstel, düzensiz göçle mücadele için bir merkez kurduklarını ve bu merkezin altyapısının güçlendirildiğini ifade etti. Sınır kapılarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla Türkiye ile iş birliği anlaşması imzalandığını açıklayan Üstel, bu alanda teknik ve yapısal iyileştirmelerin sürdüğünü belirtti.

Polis teşkilatına yönelik çalışmaların da devam ettiğini dile getiren Üstel, polisin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerin hazırlandığını ve Meclis’e gönderilmek üzere olduğunu söyledi. Ayrıca polis teşkilatına araç ve personel desteği sağlandığını vurguladı.

Başbakan Üstel, reformların amacının daha güçlü yerel yönetimler, daha güvenli sınırlar ve daha etkin bir kamu düzeni oluşturmak olduğunu ifade ederek, bu doğrultuda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Taşınmaz Mal Komisyonu...

Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili de konuşan Başbakan Ünal Üstel, "Taşınmaz Mal Komisyonu ayakta tutulmasıydı Güney Kıbrıs'ın açtığı davalar kar topu gibi büyüyecekti, inşaat sektörümüz çok daha ağır risklerle karşı karşıya kalacaktı. Bugün gelinen noktada hem hukuki zemini güçlendiren hem de ekonomimizi koruyan stratejik bir adımdan söz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik... "Gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek adımlar atıyoruz"

Gençlerin ülkeye kök salmaları için atılan adımları da anlatan Başbakan Ünal Üstel, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik bizim için yalnız bugünün değil, ülkemizin yarınlarının meselesidir. Gençlerimizi ülkemize bağlayan geleceklerini bu topraklarda kurmasını sağlayan her adımı çekinmeden atıyoruz. Sıradan bir sosyal politika olarak değil stratejik bir devlet politikası olarak görüyoruz. Gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek adımlar atıyoruz. Kendi bölgelerinde kök salmaları adına kırsal kesim arsası dağıtmaya devam ediyoruz. Geçmiş dönemde dağıtılan arazilerin altyapısını büyük ölçüde tamamladık. Yüzlerce kendimize ilk evim kredisi sayesinde yuva sahibi oldu. Yabancıların taşınmaz mal edinme yasasında yapılan değişiklikle sosyal konut için kaynak yarattık. Yaklaşık çeyrek asır sonra sosyal konut projelerini yeniden başlattık."

