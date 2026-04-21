KKTC Su İşleri Dairesi’nden alınan bilgiye göre, 20 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında su kesintisi yaşanmasının öngörüldüğünü belirten Uluçay, bu sürenin kısaltılması ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için ilgili kurumlarla temasların sürdürüldüğünü ifade etti.

Gazimağusa’nın günlük su ihtiyacının bu mevsimde yaklaşık 15.000 ton olduğunu, yaz aylarında ise bu ihtiyacın 18.000 tona kadar yükseldiğini kaydeden Uluçay, belediye bünyesinde bulunan 6 ile 22 ton kapasiteli 5 tanker ile başta hastaneler ve okullar olmak üzere öncelikli ihtiyaç noktalarına destek sağlandığını belirtti.

Yaşanan sorunların tekrar etmemesi adına kalıcı adımların atıldığını vurgulayan Uluçay, KKTC Devlet Su İşleri Dairesi ile iş birliği içinde Gazimağusa’ya 10.000 metreküplük yeni bir su deposu yapılması için projenin hazır olduğunu açıkladı.

Uluçay ayrıca, atıl durumda bulunan eski Deniz Suyu Arıtma Tesisi alanında yeni bir arıtma tesisi kurulmasına yönelik ihale hazırlıklarının sürdüğünü, ana hat arızalarının şehri doğrudan etkilememesi için Ercan kavşağından Gazimağusa’ya alternatif bir su hattı talep edildiğini ve projenin değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.

Başkan Uluçay sürecin yakından takip edildiğini ve yaşanacak gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini ifade etti.