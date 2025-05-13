Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin PKK terör örgütüyle mücadelesinde tarihi bir adım atıldığını duyurdu.

Üstel, “Yarım asırlık bir terör tehdidi sona erdi. PKK, silahlı mücadelesini sonlandırarak kendini feshetti. Bu tarihi karar, Türk milletinin zaferidir” ifadelerini kullandı.

Başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşu ve Cumhur İttifakı’nın birlikteliğinin bu başarının temel taşı olduğunu vurguladı.

Üstel, bu gelişmenin sadece Türkiye için değil, tüm bölge için barış, huzur ve istikrar umutları taşıdığını belirtti.

Üstel'in açıklaması şu şekilde:

Terörsüz Türkiye Hedefine Tarihi Adım.... Tarihi karar...

Yarım asırlık süredir anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğünü hedef alan bölücü terör örgütü PKK, dün itibarıyla resmen ortadan kalkmıştır.

PKK’nın silahlı mücadeleyi bitirdiğini ve kendini feshettiğini açıklaması, Türk milleti için tarihi bir zaferdir.

Türkiye'mizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliği ve “Terörsüz Türkiye” vizyonu somut sonuç vermiş; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin dirayetli duruşu ve Cumhur İttifakı’nın güçlü birlikteliği bu başarının temel taşı olmuştur.

Bu gelişme; sadece Türkiye için değil, tüm bölgemiz için barış, huzur ve istikrar umududur