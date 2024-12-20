Başbakan Ünal Üstel, Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu ile milli tenisçi Aren Baybars’ı kabul etti. Kabulde Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ile Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da hazır bulundu.

Başbakan Ünal Üstel kabulde bir konuşma yaparak, “Öncelikle federasyonumuza çok teşekkür ederiz. Böyle başarılı çocuğumuzu eğittiler ve bugün münferit de olsa Uluslararası yarışmalara katılır duruma getirdiler. Aren ülkemizi en güzel şekilde temsil etmiştir. Aren’e ve bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Hükümetin gençlerin başarısına önem verdiğine dikkat çeken Üstel, “Gençlerimize önem veriyor onları her zaman önde tutuyoruz. Özellikle, ülkemiz sporda gençlerimizin yaşadığı ambargoları gerek bireysel olarak gerekse Federasyon olarak da bu etkinliklere katılmalarını sağlamak için elimizden gelen desteği veriyoruz. Hükümet olarak son iki yıldır gençlerimizin Uluslararası Platformlarda yarışabilmeleri için gereken desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu.

Üstel: "Gençlerimizin, spor ambargoları altında ezilmesine gönlümüz razı değil. Gençlerimiz buralarda kendi müsabakalarını yaparken, ülkemizi de en iyi şekilde temsil ediyorlar. İnanıyorum ki bir gün Wimbledon'da bu yakışıklı gencimizi yarışırken göreceğiz ve gururla alkışlayacağız. Sporcularımızın önünü açmak, başarılı olmalarını sağlamak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu da kabulde yaptığı konuşmada, “ Aren şu anda bizim için tenisin sembolü. Teker teker bütün engelleri aşarak, ilk defa bir Kıbrıslı Türk olarak gençlik olimpiyatlarında yarışmayı başardı. Hatırlatmak isterim ki, daha öncede Davis Cup dediğimiz, Wimbledon seviyesinde kabul edilen şampiyonada yarışmıştı. Önümüz açık. Bu başarıya destek olan başta Başbakan Ünal Üstel olmak üzere hükümetimize teşekkür ederim” dedi.