Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, “Güzelyurt’un sağlık altyapısına çağ atlatacak” dediği Güzelyurt Devlet Hastanesi projesinin son durumu hakkında bilgi alan Başbakan Üstel’e, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan da eşlik etti.

Ziyarette, hükümetin sağlık alanındaki kararlılığını da yineleyen Üstel, “Sağlıkta yeni dönemin kapıları Güzelyurt’ta açılıyor” dedi.

Öte yandan, UBP Grup Başkanvekili, Milletvekili Ahmet Savaşan da konuyla ilgili açıklamasında, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel ile birlikte yeni Güzelyurt Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunduklarını belirterek, 15 Kasım’da açılması planlanan yeni hastanenin tamamlanmasıyla Güzelyurt bölgesindeki sağlık hizmetlerinin kapasitesinde önemli bir artış yaşanacağı inancını ifade etti.

Savaşan, yazılı açıklamasında, yeni hastane projeleri ve sağlık altyapısına yönelik yatırımlarla ilgili bazı bilgiler de paylaştı.