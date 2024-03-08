Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi öncülüğünde, Koordinatörlüğünü heykeltıraş-sanat eğitmeni Nevin Halis’in üstlendiği ‘Üreten Kadın Sanatçılar Buluşması’ sempozyumu gerçekleşti. Saat 10:00’da Girne Belediyesi Sosyal Yaşam ve Hayat Boyu Öğrenme Merkezi’nde gerçekleşen ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un da katılım gösterdiği sempozyum saat 17:00’ye kadar devam etti. Sempozyumun yanı sıra organizasyon süresince sanatçı kadınlar, bina bahçesinde sanat eserlerine hayat verdi. Sempozyum sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri taktim edildi.

ŞENKUL: “EŞİT HAKLAR İÇİN VERİLEN MÜCADELEYİ ANMA GÜNÜ…”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Songül Şenkul, 8 Mart’ın tarihçesi hakkında bilgi vererek bu günün, kadınların eşit haklara sahip olmak için verdikleri mücadelenin anıldığı bir gün olduğuna vurgu yaptı. Kadınların, bugün hala siyasette, ekonomide ve sosyal yaşamda erkeklerle eşit şart ve haklara kavuşamadığını dile getiren Şenkul, bu özel günde ve her gün kadınların başarılarına odaklanarak; bilgiyle, kültürle ve faziletle donanmış kadınların topluma ve dünyaya katacağı değerlerin anlaşılması ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

HALİS: “EŞİT HAKLARA SAHİP OLMAK VE SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN ÖRGÜTLENMELİYİZ.”

Koordinatör Nevin Halis ise konuşmasında, 8 Mart’ın kadınlar için bir eşitlik ve hak arayışı günü olduğunu vurgulayarak, kadınların tarihten günümüze, ekonomiden siyasete sosyal yaşamdan sanata her alanda geri planda bırakıldığını kaydetti. Sanat tarihi boyunca kadının, estetik bir nesne olarak görüldüğünü ve kadın sanatçıların, erkek sanatçılar tarafından kabullenilmediğini dile getiren Halis, dünyada ve ülkemizde kadınların sanat dahil her alanda örgütlenerek, eşit haklara sahip olmak ve seslerini duyurmak için örgütlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

BAŞLIKLAR

Organizasyon kapsamında gerçekleşen sempozyumda yer alan konuşmacılar ise şu şekilde: İsmet Tatar, İnci Kansu, Fatma Özok ‘Kadın Sanatçı Olmak’. Zehra Şonya ‘Kadın-lık Halleri’. Heran Mirillo ‘Kadın Toplum ve Sanat’. Semral Öztan, Birgül Beyazyüz Gedik, Ayşe Rabo, Bedi Kale ‘Sanat, Kadın, Sınırlar, Eğitim ve Tabular’. Emel Kişi, Sıla Eziç, Hazal Eziç Demirege 'Hayatta ve Mutfakta Kadın'.