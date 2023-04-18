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Ülkedeki fakirleşmenin hızla arttığını belirten Solyalı, ekonomistlerin Türkiye'deki seçimler sonrası Türk Lirasının hızla değer kaybedeceği yönünde uyarı yaptığını belirterek, Türk Lirası'nın değer kaybı karşısında ülkemizde ne gibi tedbirler alınacağını sordu.

'Duvara çakılıyoruz' diyen Solyalı, "Merkez Bankası raporlarına göre geçtiğimiz yıl Şubat ayında 1 milyar olan kredi kartı borçları bu yıl aynı ay, 1.8 milyara yükseldi' dedi.

Alım gücünün büyütülemediğini kaydederek gıda enflasyon rakamları ile ilgili bilgiler veren Solyalı, vatandaşın korkarak marketlere girdiklerini belirterek, 'bunu önlemek için ne yapıyorsunuz?' diye sordu.