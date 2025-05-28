Bunlar da ilginizi çekebilir

Toplantıya; Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Başsavcı Sarper Altıncık, ilgili müsteşarlar, hukukçular ve bürokratlar katıldı.

Kurul toplantısında, Rum liderin bizzat yürüttüğü, doğrudan ekonomimizi hedef alan, yatırımcılarımıza suçlu muamelesi yapılmasına yönelik terör faaliyetleri ve buna karşılık atılacak adımlar etraflıca ele alındı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.