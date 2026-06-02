Polis ekiplerinin ülke genelinde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında uyuşturucu, hırsızlık, amme fesatçılığı ve izinsiz alkollü içki satışıyla ilgili çeşitli olaylar ortaya çıkarıldı.

Olaylarla bağlantılı çok sayıda kişi tutuklanırken, soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

İSKELE'DE 310 GRAM UYUŞTURUCU İÇERDİĞİNE İNANILAN MADDE ELE GEÇİRİLDİ

1 Haziran 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında İskele'de, İskele Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından N.T.'nin (46) kullanımındaki araçta ve ikametgahında arama yapıldı.

Aramalarda, yaklaşık 310 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt ve karton parçaları bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

KUMARHANEDE 103 BİN TL VE 1.200 DOLARLIK HIRSIZLIK İDDİASI

31 Mayıs 2026 tarihinde Girne'de faaliyet gösteren bir kumarhanede kasiyer olarak çalışan A.F.'nin (27), müşterilere yapılan indirim ödemelerine rağmen aynı müşteriler üzerinden yeniden indirim kaydı oluşturarak sistemde meydana gelen toplam 103 bin TL ve 1.200 ABD dolarını tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, A.F. ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen H.F. (32) tutuklandı.

KUMARHANEDEN ÇALINAN TELEFONLA İLGİLİ ZANLI TUTUKLANDI

4 Mayıs 2026 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri tarafından masa üzerinde bırakılan cep telefonunun kimliği meçhul bir şahıs tarafından alınıp çalındığı bildirildi.

Polisin yürüttüğü soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.L. tespit edilerek tutuklandı.

YEDİDALGA'DA ARKADAŞINA AİT ZİYNET EŞYALARINI ÇALDIĞI İDDİASI

1 Haziran 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında Yedidalga'da meydana gelen olayda, M.H.J.F.'nin (28) kaldıkları evde dolap içerisinde muhafaza edilen arkadaşına ait çeşitli ziynet eşyalarını alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Söz konusu şahıs, Ercan Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

HAYALİ SUÇ UYDURDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis soruşturmasında, 11 Mayıs 2026 tarihinde Dörtyol-Türkmenköy Anayolu'nda seyir halinde olan T.Ç.'nin (52), önünü kesen bir araçtaki iki kişinin kendisini tehdit ettiği, sivri bir cismi boynuna dayadığı ve bir hafta sonra Dörtyol ağıllar bölgesine 5 milyon TL bırakmasını istediği yönünde polise yalan ifade verdiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde olayın gerçeği yansıtmadığı ve hayali bir suçla ilgili kasten yalan beyanda bulunduğu tespit edilen T.Ç. tutuklandı.

RUHSATSIZ ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI TESPİT EDİLDİ

1 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir markette, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, marketin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı bulunmamasına rağmen alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edildi.

Market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.