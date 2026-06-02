Ziyarette, güncel siyasi gelişmeler, erken seçimin zorlanması, yerel yönetim takvimi ve yol haritaları ile erken genel seçim süreci değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, ülkede derinleşen yoksullaşma, ekonomik sorunlar, üretimde yaşanan gerileme, yolsuzlukla mücadele, demokrasi, kamu hizmetlerinin ayağa kaldırılması, hukuk devleti ve kurumsal çöküş başlıkları ele alındı. Toplumsal muhalefetin güçlendirilmesi, değişim iradesinin büyütülmesi ve ortak sorumluluk alanlarının geliştirilmesindeki sorumluluklar üzerinde duruldu.

İki partinin farklı örgütsel yapılar ve ayrı tüzel kimlikler içerisinde olsa da ülkeye ve topluma karşı taşıdığı tarihsel sorumluluğun bilinciyle, demokratik zeminde iletişim ve işbirliğini sürdürme iradesi ortaya konuldu.

Ziyarette, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, MYK üyeleri Filiz Besim, Hasan Öztaş, Koral Aşam ile Ürün Solyalı eşlik etti. TDP heyetinde ise TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Redif Ekinci ile MYK üyeleri hazır bulundu.